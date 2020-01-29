Второй день в бурю спасатели ищут пропавшего на Эльбрусе туриста

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:59:47+03:00

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- Ночной зимний Эльбрус диктует свои условия. Сильный мороз и шквалистый ветер со снегом сильно усложняет поисковые работы, - рассказали «КП-Северный Кавказ» спасатели из Эльбрусского ВПСО МЧС России.

В бурю на Эльбрусе продолжают искать туриста из Польши.

Со вчерашнего вечера на горе не прекращаются поиски пропавшего туриста-иностранца. Еще в 19.20 часов 28 января оперативный дежурный получил сообщение, что «один из участников не зарегистрированной группы из Польши ушел на восхождение на Эльбрус и не вернулся к установленному времени».

- На данный момент альпиниста из Польши не удалось обнаружить. На поиски выдвигается новая группа спасателей в количестве 10 человек, - сообщили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU