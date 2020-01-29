2020-01-29T10:13:54+03:00
Происшествия

Житель Украины ранил людей в ДТП на Ставрополье и поехал пить

Два человека серьезно пострадали
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УГИБДД по СКФото: УГИБДД по СК
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В Благодарненском округе вечером 28 января в ДТП серьезно пострадали два человека. На 48 километре автодороги «Светлоград – Благодарный – Буденновск» водитель автомобиля «Мазда-6» в ходе обгона выехал на встречную и столкнулся с «ВАЗ-21150».

После аварии водитель иномарки просто сбежал. А водитель и пассажир «ВАЗа» с серьезными травмами попали в больницу

Беглец оказался 36-летним гражданином Украины. Он, как пояснил, испугался ответственности, уехал с места происшествия и выпил, что запрещают правила дорожного движения. На мужчину составлены административные материалы. Ему грозил лишение прав и арест до 15 суток, сообщает УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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