В Госдуме проверят заявление в ПАСЕ о нарушениях прав человека в Чечне

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:28:10+03:00

Саралиев написал, что «все заявленные случаи нарушений прав проверит и обязательно разберется в каждом из них»

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Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил, что все случаи нарушения прав человека в республике, о которых заявили 28 января на заседании комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам,проверят досконально.

Так, на своей странице в соцсети Саралиев написал, что «все заявленные случаи нарушений прав проверит и обязательно разберется в каждом из них».

По словам депутата, на заседании выступил выходец из Чечни, проживающий в Канаде и открыто заявляющий о своей нетрадиционной ориентации. Там же был и блогер, который заявил, что якобы пострадал за критику властей Чечни.

Напомним, в сентябре 2019 года Чечню посетил докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по правам человека на Северном Кавказе Франк Швабе. Гость провел встречу с представителями правоохранительных органов региона, правозащитниками и общественными деятелями. Германский парламентарий готовит доклад в ПАСЕ о ситуации с правами человека на Северном Кавказе, в том числе в Чеченской Республике.

Ранее в Чечне прокомментировали жалобу девушки на изгнание джиннов из-за сексуальной ориентации. Власти назвали этот скандал попыткой бросить на республику мрак Средневековья.

— Ту тень средневекового мрака, которую пытаются бросить на Чеченскую республику, она не ляжет. У нас не регион мракобесов, тупиц, болванов и брутальных идиотов, которые «хавают всякую туфту». Мы применим все законные способы для того, чтобы противостоять этому злу. Дураков больше нет, господа, - отметил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

ИСТОЧНИК KP.RU