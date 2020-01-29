На Ставрополье новое жилье подорожало на 10%
На Ставрополье подорожало жилье из-за новых правил долевого строительства, сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.
В минувшем году квадратный метр стал дороже на 10%. Ведь теперь вступление в долевое строительство происходит с использованием эскроу-счетов. Это означает, что застройщики больше не могут брать деньги с будущих собственников напрямую. Все средства «замораживаются» до окончания стройки на специальном банковском эскроу-счете.
В министерстве строительства края считают, что сегодняшние цены на жилье — объективны и позволяют застройщикам выйти из зоны риска и не балансировать на грани себестоимости.
В регионе сейчас строится 160 объектов, 88 застройщиков все еще работают по прежней схеме. С использованием эскроу возводится 34 объекта. 22 рискуют стать проблемными, так как не могут определиться с источниками финансирования.
Обманутые дольщики, эскроу-счета и социальные объекты
ИСТОЧНИК KP.RU