Ставрополец задушил, поджег и похоронил в лесу знакомую из-за денег
На Ставрополье раскрыто убийство пропавшей девушки. 25 января стало известно о бесследном исчезновении 20-летней жительницы села Курсавка, которая покинула дом и с тех пор не возвращалась.
Предварительным следствием было установлено, что днем 20 января девушка встретилась в селе Нагутском Минераловодского округа со своим знакомым. Она одолжила мужчине 43 тысячи и хотела поговорить об их возврате. Но переговоры прошли не так, как задумывалось. Молодой человек задушил девушку, вывез тело в лес возле села Крымгирееевского Андроповского района, облил его бензином, поджег и захоронил.
Подозреваемый заключен под стражу. Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU