Ставрополец задушил, поджег и похоронил в лесу знакомую из-за денег

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:52:23+03:00

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На Ставрополье раскрыто убийство пропавшей девушки. 25 января стало известно о бесследном исчезновении 20-летней жительницы села Курсавка, которая покинула дом и с тех пор не возвращалась.

Предварительным следствием было установлено, что днем 20 января девушка встретилась в селе Нагутском Минераловодского округа со своим знакомым. Она одолжила мужчине 43 тысячи и хотела поговорить об их возврате. Но переговоры прошли не так, как задумывалось. Молодой человек задушил девушку, вывез тело в лес возле села Крымгирееевского Андроповского района, облил его бензином, поджег и захоронил.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU