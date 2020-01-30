2020-01-30T09:40:22+03:00
Происшествия

В Ставрополе пять человек пострадали в ДТП

Столкнулись две иномарки
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УГИБДД по СКФото: УГИБДД по СК
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Авария с пятью пострадавшими произошла 29 января в Ставрополе.

На улице Мира водитель автомобиля «Датсун он-до» на высокой скорости врезался в стоящий впереди «Фольксваген Тигуан», водитель которого ждал разрешающего сигнала светофора. В итоге травмы различной степени тяжести получили водитель и два пассажира «Датсун», а также водитель и пассажир «Фольксваген».

«Датсун» управлял 22-летний парень, который за последние 2 года не раз нарушал ПДД, а штрафы не оплачивал.

Обстоятельства аварии уточняются, сообщили в УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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