Батальон российской военной полиции вернулся в Ингушетию из Сирии
Военнослужащие вернулись на родину без потерь
300 военнослужащих обеспечивали безопасность при проведении совместных с медиками гуманитарных акций и российско-турецкого военного патруля на севере СирииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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После выполнения миротворческой миссии в Сирии в Ингушетию вернулся батальон российской военной полиции.
Три месяца около 300 военнослужащих обеспечивали безопасность при проведении совместных с медиками гуманитарных акций и российско-турецкого военного патруля на севере Сирии.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), сотрудники военной полиции выполнили поставленные задачи в полном объеме и вернулись на Родину без потерь.
Теперь 31 января в ингушском поселении Троицкое пройдут митинг и чествование военнослужащих.
ИСТОЧНИК KP.RU