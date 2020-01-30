Батальон российской военной полиции вернулся в Ингушетию из Сирии

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:40:34+03:00

300 военнослужащих обеспечивали безопасность при проведении совместных с медиками гуманитарных акций и российско-турецкого военного патруля на севере Сирии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военнослужащие вернулись на родину без потерь

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После выполнения миротворческой миссии в Сирии в Ингушетию вернулся батальон российской военной полиции.

Три месяца около 300 военнослужащих обеспечивали безопасность при проведении совместных с медиками гуманитарных акций и российско-турецкого военного патруля на севере Сирии.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), сотрудники военной полиции выполнили поставленные задачи в полном объеме и вернулись на Родину без потерь.

Теперь 31 января в ингушском поселении Троицкое пройдут митинг и чествование военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU