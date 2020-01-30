Ставрополец зарезал друга и кинул тело в подвал
В подвале нежилого дома и обнаружили убитого мужчину, которого разыскивали по заявлению матери
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55-летний житель села Подлужного в Изобильненском городском округе подозревается в убийстве знакомого.
7 января этого года он с другом выпивал дома. Алкоголь разгорячил кровь и мужчины поссорились из-за мелочи. Но реакция подозреваемого последовала неадекватная: он взялся за нож и несколько раз ударил оппонента в шею. Тот умер на месте. Тогда мужчина перетащил тело в подвал соседнего нежилого дома, где его позже и обнаружили полицейские.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU