2020-01-30T10:24:11+03:00
Происшествия

Ставрополец зарезал друга и кинул тело в подвал

В подвале нежилого дома и обнаружили убитого мужчину, которого разыскивали по заявлению матери
Полина ШАПОШНИКОВА
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55-летний житель села Подлужного в Изобильненском городском округе подозревается в убийстве знакомого.

7 января этого года он с другом выпивал дома. Алкоголь разгорячил кровь и мужчины поссорились из-за мелочи. Но реакция подозреваемого последовала неадекватная: он взялся за нож и несколько раз ударил оппонента в шею. Тот умер на месте. Тогда мужчина перетащил тело в подвал соседнего нежилого дома, где его позже и обнаружили полицейские.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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