2020-01-30T10:50:48+03:00
Общество

«Бью бутылки о головы блондинок»: горячий танец ставропольской красавицы взорвал сеть

На кадрах модель в коротком красном платье исполняет тверк [видео]
Ася АСРЯН
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Фото: https://vk.com/annkalashnikovaФото: https://vk.com/annkalashnikovaФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В сети активно распространяют видео, на котором уроженка Ставрополья Анна Калашникова зажигает во время отпуска во Франции. Так, модель в откровенном красном платье исполняет тверк.

Сама героиня ролика обрадовалась такому бешеному успеху и поделилась об этом на своей странице в сети.

– Клипу уже полгода. Да и я в полном ролике не только «танцую», но и «сальтуху» кручу, и бью бутылки о головы блондинок, – похвасталась ставропольчанка.

По ее словам, это нашумевший бэкстейдж клипа на песню «По любви», в котором снялись Алексей Воробьев и Гоша Куценко.

Также модель призналась, что уже успела найти в сети несколько фотожаб, посвященных скандальному тверку. И даже решила посоветоваться с подписчиками, стоит ли их публиковать.

горячий танец ставропольской красавицы взорвал сеть.

Нашлись критики, которым танец ставропольской красавицы не понравился.

– Неужели сама не увидела, что видео ужасное. Зачем себя так позорить?

– Делает она, а стыдно мне

– Это дно просто

Отписались в комментариях и те, кто по достоинству оценил горячий тверк Калашниковой.

– Клип очень крутой, Анна потрясающе красивый агент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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