«Бью бутылки о головы блондинок»: горячий танец ставропольской красавицы взорвал сеть
В сети активно распространяют видео, на котором уроженка Ставрополья Анна Калашникова зажигает во время отпуска во Франции. Так, модель в откровенном красном платье исполняет тверк.
Сама героиня ролика обрадовалась такому бешеному успеху и поделилась об этом на своей странице в сети.
– Клипу уже полгода. Да и я в полном ролике не только «танцую», но и «сальтуху» кручу, и бью бутылки о головы блондинок, – похвасталась ставропольчанка.
По ее словам, это нашумевший бэкстейдж клипа на песню «По любви», в котором снялись Алексей Воробьев и Гоша Куценко.
Также модель призналась, что уже успела найти в сети несколько фотожаб, посвященных скандальному тверку. И даже решила посоветоваться с подписчиками, стоит ли их публиковать.
горячий танец ставропольской красавицы взорвал сеть.
Нашлись критики, которым танец ставропольской красавицы не понравился.
– Неужели сама не увидела, что видео ужасное. Зачем себя так позорить?
– Делает она, а стыдно мне
– Это дно просто
Отписались в комментариях и те, кто по достоинству оценил горячий тверк Калашниковой.
– Клип очень крутой, Анна потрясающе красивый агент.
ИСТОЧНИК KP.RU