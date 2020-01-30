Жители ставропольского села возмущены «благодарными потомками-свиньями»
В селе Александровском стоит камень с памятной табличкой, посвященной основателям населенного пункта. Однако, вместо бережного отношения к памятнику, местные жители «разукрасили» его мусорной свалкой.
В одном из местных пабликов Инстаграма появились фото, где ярко отражено поведение «благодарных потомков». Рядом с памятником разбросаны пустые бутылки шампанского, пластиковые бутылки, остатки еды и даже части старой одежды.
Автор поста подписал его как «Основателям от благодарных» потомков-свиней.
- Такими темпами скоро не село будет, а выгребная яма, - жалуются местные жители в соцсети.
- Одноклеточные существа. Молодежь приезжает, свинячит и уезжает.
Тем временем, в Предгорном районе активисты бунтуют против нелегальной свалки. Она находится на территории памятника природы
ИСТОЧНИК KP.RU