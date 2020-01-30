2020-01-30T11:17:34+03:00
Общество

Жители ставропольского села возмущены «благодарными потомками-свиньями»

В районе памятника-креста разбросаны пустые бутылки шампанского, бытовые отходы
Ася АСРЯН
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Фото: aleksa_newsФото: aleksa_newsФото: СОЦСЕТИ
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В селе Александровском стоит камень с памятной табличкой, посвященной основателям населенного пункта. Однако, вместо бережного отношения к памятнику, местные жители «разукрасили» его мусорной свалкой.

В одном из местных пабликов Инстаграма появились фото, где ярко отражено поведение «благодарных потомков». Рядом с памятником разбросаны пустые бутылки шампанского, пластиковые бутылки, остатки еды и даже части старой одежды.

Автор поста подписал его как «Основателям от благодарных» потомков-свиней.

- Такими темпами скоро не село будет, а выгребная яма, - жалуются местные жители в соцсети.

- Одноклеточные существа. Молодежь приезжает, свинячит и уезжает.

Тем временем, в Предгорном районе активисты бунтуют против нелегальной свалки. Она находится на территории памятника природы

ИСТОЧНИК KP.RU

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