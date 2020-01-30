Ставропольский фермер собирается разрушить дамбу

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:51:04+03:00

Такое обязательство возложил на него суд

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Бизнесмена, который самовольно построил дамбу, суд Красногвардейского района обязал снести сооружение. Фермер построил гидротехнический объект на реке Малый Гок. Это вскрылось во время проверки его деятельности, сообщает прокуратура Ставрополья.

Разрешения на работу у фермера не было, как и проектной документации. Из-за постройки в реке увеличился уровень воды и расширилось русло.

Прокуратура через суд потребовала демонтажа дамбы.

ИСТОЧНИК KP.RU