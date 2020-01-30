2020-01-30T14:18:26+03:00
Общество

Владимиров прокомментировал ситуацию с коронавирусом на Ставрополье

Он призвал не поддаваться панике
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о коронавирусе в регионе, пишет «Ставропольская правда». Он призвал население на паниковать и особенно не верить слухам про заражение от бананов и на рынках. Тем более, что в Ставропольском крае ведутся работы по недопущению распространению болезни, и ни одного случая заражения еще не было зафиксировано.

Как заявил Владимиров, край готов и к «сложной ситуации».

Грозит ли коронавирус Ставрополью?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальник управления капстроительства Северной Осетии стал фигурантом дела
В Минводах презентовали акцию «Юные герои Великой Победы»
В Махачкале горит склад спортивного оборудования
На Ставропольском крае ожидают снегопад и похолодание
В Невинномысске спустя месяцы нашли в квартире тело 91-летней женщины
Каждый пятый розничный кредит в России выдан ВТБ
Владимиров прокомментировал ситуацию с коронавирусом на Ставрополье
Ставропольский фермер собирается разрушить дамбу
Депутат Думы Ставропольского края потребовал уволить мэра Георгиевска
На Ставрополье произошло землетрясение
Жители ставропольского села возмущены «благодарными потомками-свиньями»
«Бью бутылки о головы блондинок»: горячий танец ставропольской красавицы взорвал сеть
Ставрополец зарезал друга и кинул тело в подвал