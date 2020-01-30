Владимиров прокомментировал ситуацию с коронавирусом на Ставрополье
Он призвал не поддаваться панике
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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о коронавирусе в регионе, пишет «Ставропольская правда». Он призвал население на паниковать и особенно не верить слухам про заражение от бананов и на рынках. Тем более, что в Ставропольском крае ведутся работы по недопущению распространению болезни, и ни одного случая заражения еще не было зафиксировано.
Как заявил Владимиров, край готов и к «сложной ситуации».
Грозит ли коронавирус Ставрополью?
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ИСТОЧНИК KP.RU