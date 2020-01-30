В Невинномысске спустя месяцы нашли в квартире тело 91-летней женщины
Только работники почты вспомнили о старушке
Изменить размер текста:
О смерти 91-летней женщины в Невинномысске догадались сотрудники почты спустя три месяца.
Старушка перестала приходить за пенсией, тогда работники отделения сообщили о своих опасениях правоохранителям.
По адресу выехали и спасатели, которые вскрыли дверь квартиры, где проживала пенсионерка. Вошедшие внутрь полицейские обнаружили на кровати тело женщины без признаков жизни, сообщает пресс-служба ПАСС СК.
ИСТОЧНИК KP.RU