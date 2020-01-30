В Невинномысске спустя месяцы нашли в квартире тело 91-летней женщины

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:48:45+03:00

Только работники почты вспомнили о старушке

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О смерти 91-летней женщины в Невинномысске догадались сотрудники почты спустя три месяца.

Старушка перестала приходить за пенсией, тогда работники отделения сообщили о своих опасениях правоохранителям.

По адресу выехали и спасатели, которые вскрыли дверь квартиры, где проживала пенсионерка. Вошедшие внутрь полицейские обнаружили на кровати тело женщины без признаков жизни, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

ИСТОЧНИК KP.RU