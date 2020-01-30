В Махачкале горит склад спортивного оборудования
Пожар отнесен ко второму рангу сложности
Изменить размер текста:
В Махачкале произошел пожар на складе спортивного оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.
Возгорание случилось на улице Ирчи Казака. Пожар отнесли ко второму рангу сложности. Огонь объял ангар размерами 60 х 30 м. На месте происшествия работают 11 единиц техники, на тушение направлены дополнительные силы.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU