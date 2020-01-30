2020-01-30T16:39:48+03:00
Происшествия

В Махачкале горит склад спортивного оборудования

Пожар отнесен ко второму рангу сложности
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Махачкале произошел пожар на складе спортивного оборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

Возгорание случилось на улице Ирчи Казака. Пожар отнесли ко второму рангу сложности. Огонь объял ангар размерами 60 х 30 м. На месте происшествия работают 11 единиц техники, на тушение направлены дополнительные силы.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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