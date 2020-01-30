2020-01-30T16:54:40+03:00
Общество

В Минводах презентовали акцию «Юные герои Великой Победы»

С рабочей поездкой в округе побывала депутат Госдумы РФ Ольга Казакова
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Фото на память: старшеклассники школы № 4 пос. Анджиевский и Ольга Казакова.Фото на память: старшеклассники школы № 4 пос. Анджиевский и Ольга Казакова.
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В поездке первого зампредседателя комитета ГД по культуре сопровождала замглавы администрации Минераловодского горокруга Анна Федоровна Шевченко.

Первым объектом посещения стала средняя образовательная школа № 4 имени Героя России Андрея Скрябина в поселке Анджиевский. В актовом зале собрались учащиеся 10-11-х классов, классные руководители, руководство школы.

Ольга Михайловна в рамках Урока мужества сообщила о том, что в стране началась акция памяти «Юные герои Великой Победы», которая будет апробирована на регионе Кавминвод. Сейчас, по ее словам, очень нужно, чтобы сами школьники выступили в роли организаторов акции - рассказать о том, что они знают об истории Великой Отечественной войны, ее героях, что им было бы интересно узнать и в каком это должно проходить формате.

- Вы - первые участники этого живого урока. Мы его назвали «живым», потому что он в дальнейшем будет состоять из театрализованной постановки с документальными вставками, выведенными на экран. Хотим сделать его часовым, но для этого мне нужно с вами посоветоваться и понять, что может вам зайти в душу, чтобы вы помнили и чувствовали свое прикосновение к тем событиям, - поделилась своими мыслями с ребятами гостья.

Ольга Казакова также обратила внимание, что в преддверии Дня Победы во многих семьях поднимают информацию о своих героях, распечатывают их фотографии и встают с ними в колонны «Бессмертного полка». При этом, подчеркнула она, в нашей стране есть такие герои, которые не оставили после себя потомков, умерев от ран или голода в еще юном возрасте: в том возрасте, в котором находятся сейчас нынешние десятиклассники:

- И эти ребята, которые погибли в совсем еще юном возрасте, они не стали родителями, не успели узнать, что такое семья, любовь и дети. А это значит, что у них нет прямых потомков. Получается, что они с нами в «Бессмертном полку» не идут, их портретов нет, потому что их некому нести. И этот урок служит для того, чтобы мы их вспомнили, чтобы вы узнали этих ребят, и чтобы потом у вас появилась внутренняя потребность взять их портрет и пройти в «Бессмертном полку» вместе с вашими родными… Мне кажется, для юных героев, которые не смогли дождаться своего продолжения, важно так же, как и нам, чтобы они были в День Победы рядом.

Как отметила Ольга Михайловна, школа в поселке Анджиевский неслучайно была выбрана для первой презентации - здесь, на территории Стекольного завода, от рук фашистов погибли тысячи евреев, среди которых много было детей. Ребята поделились с гостями своими знаниями о войне, рассказали, какие мероприятия проводятся в школе для патриотического воспитания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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