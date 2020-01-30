2020-01-30T17:19:57+03:00
Происшествия

Начальник управления капстроительства Северной Осетии стал фигурантом дела

Его подозревают в превышении полномочий
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В превышении должностных полномочий подозревают врио начальника управления капрстроительства Северной Осетии. По сообщению пресс-службы СКР по региону, дело связано с реконструкцией Ардонской центральной больницы.

6 декабря 2018 года управлением был заключен госконтракт с ООО "Гарантпромбизнес" на ремонт лечебного учреждения. Работы должны были завершиться 31 августа 2019 года. Их стоимость вместе с оборудованием составила 317, 9 млн рублей.

Произведенные работы на тот срок не соответствовали контракту. Однако подозреваемый все окончательно рассчитался с организацией, переведя на ее счет указанную сумму.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальник управления капстроительства Северной Осетии стал фигурантом дела
В Минводах презентовали акцию «Юные герои Великой Победы»
В Махачкале горит склад спортивного оборудования
На Ставропольском крае ожидают снегопад и похолодание
В Невинномысске спустя месяцы нашли в квартире тело 91-летней женщины
Каждый пятый розничный кредит в России выдан ВТБ
Владимиров прокомментировал ситуацию с коронавирусом на Ставрополье
Ставропольский фермер собирается разрушить дамбу
Депутат Думы Ставропольского края потребовал уволить мэра Георгиевска
На Ставрополье произошло землетрясение
Жители ставропольского села возмущены «благодарными потомками-свиньями»
«Бью бутылки о головы блондинок»: горячий танец ставропольской красавицы взорвал сеть
Ставрополец зарезал друга и кинул тело в подвал