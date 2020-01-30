Начальник управления капстроительства Северной Осетии стал фигурантом дела

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:19:57+03:00

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В превышении должностных полномочий подозревают врио начальника управления капрстроительства Северной Осетии. По сообщению пресс-службы СКР по региону, дело связано с реконструкцией Ардонской центральной больницы.

6 декабря 2018 года управлением был заключен госконтракт с ООО "Гарантпромбизнес" на ремонт лечебного учреждения. Работы должны были завершиться 31 августа 2019 года. Их стоимость вместе с оборудованием составила 317, 9 млн рублей.

Произведенные работы на тот срок не соответствовали контракту. Однако подозреваемый все окончательно рассчитался с организацией, переведя на ее счет указанную сумму.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU