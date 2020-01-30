Министерство промышленности загорелось в Дагестане
Никто не пострадал
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Огонь с загоревшегося в Дагестана склада со спортивным инвентарем перекинулся на здание министерства промышленности и энергетики, сообщают в региональном МЧС.
Загорелась крыша здания. По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв. Все люди эвакуированы из министерства.
До этого сообщалось о пожаре на складе, возникшем на улице Ирчи Казака Махачкалы. Пожару был присвоен второй ранг сложности.
ИСТОЧНИК KP.RU