Министерство промышленности загорелось в Дагестане

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:56:40+03:00

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Огонь с загоревшегося в Дагестана склада со спортивным инвентарем перекинулся на здание министерства промышленности и энергетики, сообщают в региональном МЧС.

Загорелась крыша здания. По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв. Все люди эвакуированы из министерства.

До этого сообщалось о пожаре на складе, возникшем на улице Ирчи Казака Махачкалы. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

ИСТОЧНИК KP.RU