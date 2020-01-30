2020-01-30T18:42:31+03:00
Общество

На Ставрополье у четверых больных заподозрили коронавирус

В трех случаях анализ не подтвердил опасений медиков
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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На Ставрополье четверо человек попали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусНа Ставрополье четверо человек попали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусФото: REUTERS
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Четверо ставропольцев попали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Все они недавно вернулись из поездки в Китай. После появления первых симптомов: высокой температуры и кашля их госпитализировали.

Грозит ли коронавирус Ставрополью?

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— Могу подтвердить эту информацию, — сказал в беседе с корреспондентом «КП» главврач Ставропольской краевой инфекционной больницы Александр Боблов. — Однако результаты анализов троих человек не выявили коронfвируса. Окончательный диагноз — ОРВИ. Четвёртый больной пока находится под наблюдением, его анализы вскоре будут готовы.

По словам медика, предварительно можно с большой вероятностью сказать, что и в этом случае опасения окажутся тщетными.

Напомним, что ещё 16 человек по краю могут быть «потенциальными носителями» коронfвируса. Таковыми являются все люди, побывавшие в Китае. В течение двух недель за ними следят участковые врачи, ведь инкубационный период болезни — 14 дней.

Напомним, что на данный момент на территории РФ не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Не смотря на слухи, на Ставрополье таких инфицированных тоже нет.

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16 человек под наблюдением врачей, четверо госпитализированных в краевую инфекционную больницу. Но пока ни одного подтверждённого диагноза. «Комсомолка» выяснила, как на Ставрополье борются с коронавирусом и как определить, стоит ли бежать за помощью к врачу (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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