На Ставрополье у четверых больных заподозрили коронавирус

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:42:31+03:00

На Ставрополье четверо человек попали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус Фото: REUTERS

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Четверо ставропольцев попали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Все они недавно вернулись из поездки в Китай. После появления первых симптомов: высокой температуры и кашля их госпитализировали.

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— Могу подтвердить эту информацию, — сказал в беседе с корреспондентом «КП» главврач Ставропольской краевой инфекционной больницы Александр Боблов. — Однако результаты анализов троих человек не выявили коронfвируса. Окончательный диагноз — ОРВИ. Четвёртый больной пока находится под наблюдением, его анализы вскоре будут готовы.

По словам медика, предварительно можно с большой вероятностью сказать, что и в этом случае опасения окажутся тщетными.

Напомним, что ещё 16 человек по краю могут быть «потенциальными носителями» коронfвируса. Таковыми являются все люди, побывавшие в Китае. В течение двух недель за ними следят участковые врачи, ведь инкубационный период болезни — 14 дней.

Напомним, что на данный момент на территории РФ не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Не смотря на слухи, на Ставрополье таких инфицированных тоже нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU