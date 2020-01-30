2020-01-30T18:21:53+03:00
Общество

Пострадавшие от теракта жители Беслана получат дополнительную поддержку

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин
Ася АСРЯН
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Правительство должно отчитаться о принятых мерах к 1 апреля 2020 годаПравительство должно отчитаться о принятых мерах к 1 апреля 2020 годаФото: Анна ИВЕРШИНЬ
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Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля принять меры по дополнительной поддержке жителей осетинского города Беслан, пострадавших в теракте.

Правительство должно отчитаться о принятых мерах к 1 апреля 2020 года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Напомним, о том, что для пострадавших в результате теракта в Беслане будут продуманы дополнительные меры поддержки, президент страны заявил на заседании СПЧ 10 декабря 2019 года.

Тогда же Путин назвал теракт в Беслане личной трагедией.

- Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь, - заявил Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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