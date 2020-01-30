Врачи рассказали, кто на Ставрополье рискует заболеть коронавирусом

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:42:55+03:00

Заболеть рискуют лишь те, кто контактировал с носителями коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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На Ставрополье уже четверо больных госпитализированы с подозрением на коронавирус, ещё 16 человек находятся под пристальным наблюдением врачей. Подробности «КП - Северный Кавказ» рассказал главврач Ставропольской краевой инфекционной больницы Александр Боблов.

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Все «потенциальные носители» меньше двух недель назад вернулись из Китая, и пока не закончится инкубационный период болезни (14 суток) должны сохранять предельную осторожность.

— Из четверых госпитализированных уже трое получили другой диагноз — ОРВИ. Результаты последнего будут готовы в ближайшее время. Вероятнее всего, у него будет тот же неопасный диагноз. Коронавируса в крае нет, — заявил Александр Боблов.

Чтобы предупредить панику, медик рассказал, кто может заболеть смертоносной китайской болезнью. Риск подхватить коронавирус есть лишь у тех, кто непосредственно контактировал с его носителями. Иначе говоря — только люди, недавно побывавшие в Китае. Остальные ставропольцы, почувствовавшие повышение температуры и кашель, подхватили одно из сезонных заболеваний.

КСТАТИ

Врач рассказал о состоянии ставропольцев с подозрением на коронавирус

16 человек под наблюдением врачей, четверо госпитализированных в краевую инфекционную больницу. Но пока ни одного подтверждённого диагноза. «Комсомолка» выяснила, как на Ставрополье борются с коронавирусом и как определить, стоит ли бежать за помощью к врачу (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU