В Дагестане потушен пожар в здании министерства

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:49:52+03:00

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30 января пожар со спортсклада перекинулся на здание министерства промышленности и энергетики Дагестана в Махачкале. Горела крыша ведомства на улице Ирчи Казака. Были эвакуированы люди, но никто не пострадал.

К настоящему моменту, как сообщает региональное управление МЧС, возгорание полностью ликвидировано. Огонь потушен и на складе и на крыше министерства.

Площадь возгорания крыши минпромэнерго Дагестана составляла 400 км. м, склада - 1,8 тыс. кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU