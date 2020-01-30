В Дагестане потушен пожар в здании министерства
Огонь развернулся на площади 400 квадратных метров
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30 января пожар со спортсклада перекинулся на здание министерства промышленности и энергетики Дагестана в Махачкале. Горела крыша ведомства на улице Ирчи Казака. Были эвакуированы люди, но никто не пострадал.
К настоящему моменту, как сообщает региональное управление МЧС, возгорание полностью ликвидировано. Огонь потушен и на складе и на крыше министерства.
Площадь возгорания крыши минпромэнерго Дагестана составляла 400 км. м, склада - 1,8 тыс. кв. м.
ИСТОЧНИК KP.RU