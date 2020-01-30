Властям Ингушетии не по карману турнир ММА

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:28:09+03:00

Решено отказаться от его проведения

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В Ингушетии власти отказались разбазаривать бюджет на ММА. Международный турнир «Битва в горах» обычно проводился в селении Таргим Джейрахского района. Но сейчас глава региона

Махмуд-Али Калиматова заявил, что мероприятие обходится слишком дорого, являясь, прежде всего, коммерческим видом спорта. Решено было отказаться от его проведения. Впрочем организаторы могут заработать деньги на рекламе.

А бюджетные деньги власти потратят на детские уличные площадки и физкультурно-оздоровительные комплексы.

ИСТОЧНИК KP.RU