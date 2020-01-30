На суде обвинияемые по делу о теракте на концерте Киркорова не признали вину
Готовивших теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале судят в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Габибулу Халадузова, Самира Ибрагимова, Хидирнеби Казуева и Шамиля Магомедова взяли в октябре 2017 года после обнаружения взрывного устройства на концерте известного артиста. Они обвиняются в незаконном изготовлении и обороте оружия, подготовке к террористическому акту.
На заседании сторона обвинения заявила о причастности четверых жителей Дагестана к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Защита попросила время для ознакомления с материалами дела. Заседание перенесено на 6 февраля.
Подсудимые вину не признали, сообщает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU