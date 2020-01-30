На суде обвинияемые по делу о теракте на концерте Киркорова не признали вину

30 Янв. 2020 2020-01-30T20:12:02+03:00

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Готовивших теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале судят в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Габибулу Халадузова, Самира Ибрагимова, Хидирнеби Казуева и Шамиля Магомедова взяли в октябре 2017 года после обнаружения взрывного устройства на концерте известного артиста. Они обвиняются в незаконном изготовлении и обороте оружия, подготовке к террористическому акту.

На заседании сторона обвинения заявила о причастности четверых жителей Дагестана к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Защита попросила время для ознакомления с материалами дела. Заседание перенесено на 6 февраля.

Подсудимые вину не признали, сообщает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU