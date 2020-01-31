Ставрополец украл ребенка-пешехода с трассы

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:50:21+03:00

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В Грачевском районе раскрыта кража пешехода. Представитель администрации обратился в полицию с заявлением о пропаже макета ребенка в натуральную величину. Он стоял на федеральной трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь» перед пешеходным переходом.

Макет обнаружили на территории дома одного из местных жителей. В целости и сохранности. Вместе с макетом пешехода злоумышленника доставили в отдел полиции. Молодой человек не смог объяснить, зачем ему понадобился картонный ребенок. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.

А макет возвращен на прежнее место.

ИСТОЧНИК KP.RU