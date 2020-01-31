Взяточников в верхах ставропольской полиции осудили условно

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:56:44+03:00

Прокуратура требует жестче наказать бывших правоохранителей в Невинномысске, обвиненных в мошенничестве и взяточничестве

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Несколько экс-полицейских в Невинномысске, некогда занимавшие высокие посты в органах, получили за преступления минимальные сроки, пишет NewsTracker.

В 2018 году на мошенничестве и взятке попались замначальника – начальник полиции ОМВД России подполковник полиции Андрей Гальченко, начальник Отдела уголовного розыска подполковник полиции Олег Фисун и заместитель начальника Отдела уголовного розыска подполковник полиции Владислав Кануков.

Гальченко регулярно получал от невинномысского бизнесмена с 2016 по 2018 годы от 10 до 20 тысяч рублей. Бизнес был нелегальным. Деньги шли на повышение лояльности у полицейского. Кстати, тариф быстро вырос, и правоохранитель потребовал уже 40 тысяч рублей в месяц, начиная с 1 июня. Но 8 июня Гальченко задержали с поличным.

Фисун попался днем раньше за то же преступление. Только взятка в 50 тысяч рублей от кочубеевского бизнесмена предназначалась за помощь в освобождении от уголовной ответственности работника предпринимателя за кражу.

А в апреле 2018 Гальченко, Фисун и Кануков за 150 тысяч рублей вместе помогли нескольким работникам невинномысского бизнесмена избежать ответственности за кражу.

В итоге Гальченко пошел по статьям о мошенничестве и крупном взяточничестве, а Фисун и Кануков отвечали только за мошенничество.

Признал свою вину Кануков. Суд приговорил его к штрафу в 200 тысяч рублей и лишил на два года права занимать должности в органах.

Гальченко получил полтора года условно с испытательным сроком в 1 год и штрафом 300 тысяч рублей. Также он лишен права работать в органах на 3 года.

Фисун получил 20 месяцев условного срока без штрафа. Ему работать в полиции не запретили.

Загадочным остается различие в решение суда для признавшего свою вину Канукова, которого лишили всех привилегий и заставили платить штраф, и его начальника, Фисуна. Он не сотрудничал со следствием, но может остаться на работе и не платить штраф.

Прокуратура осталась недовольна мягким приговором Фисуну и Гальченко, направив в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда апелляционное представление об отмене приговора и о направлении уголовного дела на новое рассмотрение в ином составе суда. Судья, выносивший приговор, комментировать свое решение отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU