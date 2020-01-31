Экс-начальник полиции на Ставрополье "отмазал" знакомого водителя

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:38:15+03:00

Тот пьяным сел за руль, а потом просто сделал звонок другу

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За превышение должностных полномочий осужден начальник полиции Новоалександровского округа.

Алексей Кондрашов в марте 2016 года «отмазал» своего знакомого от ответственности за пьяное вождение. Когда нерадивого водителя остановили в Новоалександровске и обнаружили признаки алкогольного опьянения, он просто набрал нужный номер. А Кондрашов дал указание своем подчиненным отпустить провинившегося с миром.

Суд назначил экс-начальнику 1 год лишения свободы условно. Кроме того, работать в государственных и правоохранительных органах бывший полицейский не сможет в течение 2 лет. Испытательный срок суд определил в 1 год, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности Главного управления МВД России по Ставропольскому краю по данному факту проведена служебная проверка. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам

ИСТОЧНИК KP.RU