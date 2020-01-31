2020-01-31T11:35:06+03:00
Общество

ГИБДД в метель и гололед просит ставропольских водителей остаться дома

Погодные условия не располагают к поездкам
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье погодные условия осложняют ситуацию на дорогах. Водителей предупреждают об опасности в региональном ГИБДД.

В связи с мокрым снегом, метелью, гололёдом и снежными заносами ставропольских водителей просят не покидать пределы населенных пунктов.

Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и не забывать про безопасную дистанцию, с осторожностью совершать обгон.

Внимательней отнестись к своей безопасности просят и пешеходов: передвигаться по светлым участкам дорог при отсутствии тротуаров, убедиться в безопасности перехода проезжей части, носить световозвращающие элементы на одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье стало больше аварий с участием таксистов-нелегалов
Власти Чечни раскритиковали "двуличный народ", смеющийся с карикатуры на Кадырова
ГИБДД в метель и гололед просит ставропольских водителей остаться дома
Ставрополец женился в 91 год
Экс-начальник полиции на Ставрополье "отмазал" знакомого водителя
Взяточников в верхах ставропольской полиции осудили условно
Ставрополец украл ребенка-пешехода с трассы
На суде обвинияемые по делу о теракте на концерте Киркорова не признали вину
Властям Ингушетии не по карману турнир ММА
В Дагестане потушен пожар в здании министерства
Врачи рассказали, кто на Ставрополье рискует заболеть коронавирусом
Пострадавшие от теракта жители Беслана получат дополнительную поддержку
На Ставрополье у четверых больных заподозрили коронавирус
Министерство промышленности загорелось в Дагестане
Начальник управления капстроительства Северной Осетии стал фигурантом дела
В Минводах презентовали акцию «Юные герои Великой Победы»
В Махачкале горит склад спортивного оборудования
На Ставрополье ожидают снегопад и похолодание
В Невинномысске спустя месяцы нашли в квартире тело 91-летней женщины
Каждый пятый розничный кредит в России выдан ВТБ
Владимиров прокомментировал ситуацию с коронавирусом на Ставрополье
Ставропольский фермер собирается разрушить дамбу
Депутат Думы Ставропольского края потребовал уволить мэра Георгиевска
На Ставрополье произошло землетрясение
Жители ставропольского села возмущены «благодарными потомками-свиньями»
«Бью бутылки о головы блондинок»: горячий танец ставропольской красавицы взорвал сеть
Ставрополец зарезал друга и кинул тело в подвал