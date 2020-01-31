ГИБДД в метель и гололед просит ставропольских водителей остаться дома
На Ставрополье погодные условия осложняют ситуацию на дорогах. Водителей предупреждают об опасности в региональном ГИБДД.
В связи с мокрым снегом, метелью, гололёдом и снежными заносами ставропольских водителей просят не покидать пределы населенных пунктов.
Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и не забывать про безопасную дистанцию, с осторожностью совершать обгон.
Внимательней отнестись к своей безопасности просят и пешеходов: передвигаться по светлым участкам дорог при отсутствии тротуаров, убедиться в безопасности перехода проезжей части, носить световозвращающие элементы на одежде.
ИСТОЧНИК KP.RU