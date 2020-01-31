ГИБДД в метель и гололед просит ставропольских водителей остаться дома

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:35:06+03:00

Погодные условия не располагают к поездкам

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На Ставрополье погодные условия осложняют ситуацию на дорогах. Водителей предупреждают об опасности в региональном ГИБДД.

В связи с мокрым снегом, метелью, гололёдом и снежными заносами ставропольских водителей просят не покидать пределы населенных пунктов.

Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и не забывать про безопасную дистанцию, с осторожностью совершать обгон.

Внимательней отнестись к своей безопасности просят и пешеходов: передвигаться по светлым участкам дорог при отсутствии тротуаров, убедиться в безопасности перехода проезжей части, носить световозвращающие элементы на одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU