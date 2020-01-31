Власти Чечни раскритиковали "двуличный народ", смеющийся с карикатуры на Кадырова

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:39:40+03:00

Джамбулата Умарова расстроила мысль, что люди распространяют шаржи и просят помощи одновременно [видео]

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Власти Чечни вновь отреагировали на распространение "непристойных юмористических" коллажей на Рамзана Кадырова. Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал такой народ "равнодушными людьми". С подобным заявлением он выступил в своем Instagram-аккаунте.

- Народ равнодушных людей, которым дороги построй, больницы, мечети и садики построй. Которым денег дай. Которым в тюрьмах помоги. Все дай, но при этом мы будем смеяться над человеком, которого в непристойной юмористической форме [изобразили и] прислали на Whatsapp, - возмущается Умаров. - Сердце не екает?

Министра удивляет, как можно пересылать шаржи на Кадырова и той же рукой просит помощи у главы Чечни.

Джамбулат Умаров экспрессивно критикует смеющихся и просящих.Видео: Instagram-аккаунт Джамбулата Умарова

26 января появилась информация в СМИ, что днями ранее в Чечне задержали 25 человек за коллаж на Рамзана Кадырова. Среди них были школьники, молодые люди и пожилой таксист. Причем брали не только создателей и распространителей, но и получателей картинки, на котором лидер Чеченской Республики одет в православную рясу.

На следующий день власти Чечни опровергли эти сведения, отметив, что у сообщения нет никаких оснований.

- Никакая сатира, никакие сомнительные шуточки никогда не пользовались популярностью в Чеченской Республике. И знаете, лучше предупредить десяток-другой смутьян и негодяев, четко разъяснив им, к каким последствиям они могут своими фотожабами и шаржами привести народ Чечни, - заявил тогда Умаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU