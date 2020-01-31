На Ставрополье стало больше аварий с участием таксистов-нелегалов
Госавтоинспекция Ставропольского края бьет тревогу. В регионе растет количество ДТП с участием автомобилей такси. Так, за 2019 год в крае произошло 89 аварий. Виновниками этих ДТП чаще всего становились пьяные таксисты-нелегалы.
Нередки и случаи, когда водители находились в наркотическом опьянении, возили пассажиров, не имея водительских прав. В прошлом году против 42 таксистов-нарушителей были возбуждены уголовные дела за повторное пьяное вождение.
Как рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью, в данный момент в регионе около трех тысяч нелегальных извозчиков. Чаще всего нарушения допускают таксисты, которых пассажиры вызывают через мобильные приложения. В связи с этим в крае проведут четырехдневную операцию «Таксист-нелегал».
В связи с этим ставропольским пассажирам рекомендуют отказаться от поездки, если они заметили, что водитель находится в неадекватном состоянии. А также немедленно сообщить данные этой машины в любую дежурную часть ГИБДД, либо по телефону 112.
ИСТОЧНИК KP.RU