2020-01-31T12:10:12+03:00
Происшествия

В Ставрополе предпринимательница с долгом в 3 млн сбежала от следствия

Она уклонилась от налогов
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: СУ СКР по СКФото: СУ СКР по СК
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Следователи в Ставрополе ищут подозреваемую в уклонении от уплаты налогов. Анфиса Кукота задолжала в бюджет Российской Федерации больше 3 млн 200 тысяч рублей, пока руководила собственным делом с января по декабрь 2014 года.

Ее местонахождение неизвестно. Ставропольцев просят помочь с поиском Кукоты. Всех, кому известно о местонахождении предпринимательницы, просят позвонить по телефонам: 8 (8652) 26-37-10, 26-03-17, или в полицию – 02 (112).

ИСТОЧНИК KP.RU

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