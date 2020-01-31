В Ставрополе предпринимательница с долгом в 3 млн сбежала от следствия
Она уклонилась от налогов
Фото: СУ СКР по СК
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Следователи в Ставрополе ищут подозреваемую в уклонении от уплаты налогов. Анфиса Кукота задолжала в бюджет Российской Федерации больше 3 млн 200 тысяч рублей, пока руководила собственным делом с января по декабрь 2014 года.
Ее местонахождение неизвестно. Ставропольцев просят помочь с поиском Кукоты. Всех, кому известно о местонахождении предпринимательницы, просят позвонить по телефонам: 8 (8652) 26-37-10, 26-03-17, или в полицию – 02 (112).
ИСТОЧНИК KP.RU