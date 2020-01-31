Чеченский внук Аллы Пугачевой выступил с политическим протестом в Лондоне

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:06:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Чеченский внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров дал свою оценку политике Великобритании, в которой он живет и учится. Так, молодой человек выложил в Instagram-аккаунте своей богемной тусовки фотографию их небольшой инсталляции.

Произведение не состоит, как это принято для инсталляций, из множества предметов. В центре протеста перечеркнутая надпись "Brexit", силуэт девушки внутри буквы "B" в слове и картина, на которой изображен человек с отрезанным куском ягодицы. Очень трудно толковать увиденное без пояснений, но оно есть в самом посте, написанном на английском языке:

- Брексит или нет - ничто не помешает нам жить в мире, который мы строим! Искусство дает силу. Искусство дает голос безгласным. Вы - художник своей жизни! - уверены члены арт-команды. Кроме прочего, пост понравился матери Дени - Кристине Орбакайте.

Пост с инсталляцией. Фото: скриншот

Дени уже несколько лет живет в Великобритании. Долгое время оставалось загадкой, какой вуз окончил Байсаров-младший после элитной московской школы. С помощью дедуктивных навыков журналистам "КП - Северный Кавказ" удалось выяснить название учебного заведения. Это был лондонский филиал Школы бизнеса имени Бута. Университет выпустил девять нобелевских лауреатов по экономике и сотни сотрудников успешных компаний, таких как Apple или Microsoft.

Часто Дени прилетает в Россию к маме или бабушке. Раньше он нередко бывал в гостях у папы Руслана. Даже проходил недельный курс молодого бойца в родовом селе Рамзана Кадырова.

ГДЕ УЧИЛСЯ ДЕНИ

Чеченский внук Аллы Пугачевой закончил элитный вуз в Лондоне

Молодой человек не торопится возвращаться в Россию [фото]

КРОМЕ ЭТОГО

С пар к любимому горцу: красавица-студентка МГИМО приехала к чеченскому внуку Аллы Пугачевой в Лондон

Корейская булочная, закоулки Лондона, Академия художеств - где гуляли Дени Байсаров и Мария [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU