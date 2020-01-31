2020-01-31T12:47:42+03:00
Общество

На Ставрополье пьяные таксисты стали чаще попадать в страшные аварии

Ставропольским пассажирам рекомендуют отказаться от поездки, если они заметили, что водитель находится в неадекватном состоянии
Ася АСРЯН
Поделиться:
На Ставрополье проведут четырехдневную операцию «Таксист-нелегал»На Ставрополье проведут четырехдневную операцию «Таксист-нелегал»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В регионе на сегодняшний день работают около трех тысяч нелегальных извозчиков. Именно по их вине чаще всего в крае происходят страшные аварии.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью, таксисты садятся за руль не только пьяными, но и в состоянии наркотического опьянения. Чтобы предотвратить подобные инциденты в крае решили провести четырехдневную операцию «Таксист-нелегал».

Ранее «Комсомолка» писала, что ставропольским пассажирам рекомендуют отказаться от поездки, если они заметили, что водитель находится в неадекватном состоянии. А также немедленно сообщить данные этой машины в любую дежурную часть ГИБДД, либо по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин оценил идею создания велотерренкура на КМВ
Полицейские заставили мужчину подбросить другу наркотики в КБР
Участника картеля, обогатившегося на сотни миллионов, осудят в Ставрополе
Среднюю сумму взятки чиновникам назвали в СКФО
На Северном Кавказе снизилось количество экстремистских преступлений
Ставропольский космонавт на МКС приступил к эксперименту "Терминатор"
Невинномысску не хватает земли для инвестпроектов
Начальника полиции на Ставрополье уволят за приказ отпустить пьяного водителя
На Ставрополье пьяные таксисты стали чаще попадать в страшные аварии
ВТБ запускает автомобильный маркетплейс
В Ставрополе предпринимательница с долгом в 3 млн сбежала от следствия
На Ставрополье стало больше аварий с участием таксистов-нелегалов
Власти Чечни раскритиковали "двуличный народ", смеющийся с карикатуры на Кадырова
ГИБДД в метель и гололед просит ставропольских водителей остаться дома
Ставрополец женился в 91 год
Экс-начальник полиции на Ставрополье "отмазал" знакомого водителя
Cтавропольские полицейские получили условные сроки за "крышевание" бизнеса
Ставрополец украл ребенка-пешехода с трассы