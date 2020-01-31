На Ставрополье пьяные таксисты стали чаще попадать в страшные аварии

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:47:42+03:00

Ставропольским пассажирам рекомендуют отказаться от поездки, если они заметили, что водитель находится в неадекватном состоянии

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В регионе на сегодняшний день работают около трех тысяч нелегальных извозчиков. Именно по их вине чаще всего в крае происходят страшные аварии.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью, таксисты садятся за руль не только пьяными, но и в состоянии наркотического опьянения. Чтобы предотвратить подобные инциденты в крае решили провести четырехдневную операцию «Таксист-нелегал».

Ранее «Комсомолка» писала, что ставропольским пассажирам рекомендуют отказаться от поездки, если они заметили, что водитель находится в неадекватном состоянии. А также немедленно сообщить данные этой машины в любую дежурную часть ГИБДД, либо по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU