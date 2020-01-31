2020-01-31T13:01:09+03:00
Происшествия

Начальника полиции на Ставрополье уволят за приказ отпустить пьяного водителя

Появилось видео разговора осужденного руководителя с подчиненными
Антон ШАПОВАЛОВ
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Начальника полиции на Ставрополье уволят за приказ отпустить пьяного водителяНачальника полиции на Ставрополье уволят за приказ отпустить пьяного водителяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Начальника полиции Новоалександровского городского округа Алексея Кондрашова осудили за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Как установили следователи, в марте 2016 года Кондрашов освободил своего приятеля от ответственности за вождение в нетрезвом виде. Когда сотрудники ГИБДД остановили пьяного мужчину, он набрал нужному человеку, который приказал отпустить и никак не наказывать его друга.

Короткий разговор между пьяным водителем, полицейскими и их начальником.Видео: СКР по Ставропольскому краю

Суд дал бывшему начальнику год условного срока. Помимо этого, экс-полицейскому запретили работать в государственных и правоохранительных органах в течение двух лет. Испытательный срок для Кондрашова продлится год.

По сообщению МВД России по Ставрополью, по этому факту сотрудники ведомства провели проверку. В результате начальника уволили по отрицательным мотивам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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