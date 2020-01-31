Невинномысску не хватает земли для инвестпроектов

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:52:55+03:00

Присоединить к моногороду планируется ряд участков Ставродворцовского и Барсуковского сельсоветов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Инвесторы готовы вложить в экономику города более 80 млрд рублей

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1,5 тыс га земли Кочубеевского района отдано Невинномысску. Такое решение принято Ставропольской краевой Думой, факт внесения поправок в законы об установлении границ подтверждает глава Невинномысска Михаил Миненков.

Большая часть из 40 будущих инвестпроектов, которые принесут больше 80 млрд рублей, будет реализована на новых землях Невинномысска.

Расширение города дает новые возможности для выполнения социальных обязательств региона.

К моногороду присоединится ряд участков Ставродворцовского и Барсуковского сельсоветов.

ИСТОЧНИК KP.RU