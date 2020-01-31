2020-01-31T13:52:55+03:00
Общество

Невинномысску не хватает земли для инвестпроектов

Инвесторы готовы вложить в экономику города более 80 млрд рублей
Ася АСРЯН
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Присоединить к моногороду планируется ряд участков Ставродворцовского и Барсуковского сельсоветовПрисоединить к моногороду планируется ряд участков Ставродворцовского и Барсуковского сельсоветовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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1,5 тыс га земли Кочубеевского района отдано Невинномысску. Такое решение принято Ставропольской краевой Думой, факт внесения поправок в законы об установлении границ подтверждает глава Невинномысска Михаил Миненков.

Большая часть из 40 будущих инвестпроектов, которые принесут больше 80 млрд рублей, будет реализована на новых землях Невинномысска.

Расширение города дает новые возможности для выполнения социальных обязательств региона.

К моногороду присоединится ряд участков Ставродворцовского и Барсуковского сельсоветов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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