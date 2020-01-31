На Северном Кавказе снизилось количество экстремистских преступлений
На 40 процентов за год
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В СКФО снизилось количество преступлений экстремистского характера, рассказал начальник ГУ МВД России по округу Сергей Бачурин.
Таких преступлений стало на 40,9% меньше по итогам 2019 года. И в целом оперативная обстановка в СКФО остается стабильной, ведь показатели преступности не выходят за среднероссийские.
В прошлом году было выявлено более 75 тыс. преступлений в различных сферах. При этом стало меньше убийств и грабежей.
ИСТОЧНИК KP.RU