2020-01-31T15:04:33+03:00
Происшествия

Среднюю сумму взятки чиновникам назвали в СКФО

Всего за год было зафиксировано 244 случаев получения взяток чиновниками
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

244 факта получения взятки зафиксировали в прошлом году в СКФО среди различных эшелонов власти, сообщил на итоговом совещании начальник ГУ МВД России по округу Сергей Бачурин.

Средняя сумма полученного «вознаграждения» среди чиновников Северного Кавказа составила 245 тысяч рублей.

Общее число коррупционных преступлений в прошлом году на территории округа подошло к 2 тысячам.

К уголовной ответственности привлечено 1 тыс. 14 человек, среди них и экс-сотрудники Минтруда и соцзащиты Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин оценил идею создания велотерренкура на КМВ
Полицейские заставили мужчину подбросить другу наркотики в КБР
Участника картеля, обогатившегося на сотни миллионов, осудят в Ставрополе
Среднюю сумму взятки чиновникам назвали в СКФО
На Северном Кавказе снизилось количество экстремистских преступлений
Ставропольский космонавт на МКС приступил к эксперименту "Терминатор"
Невинномысску не хватает земли для инвестпроектов
Начальника полиции на Ставрополье уволят за приказ отпустить пьяного водителя
На Ставрополье пьяные таксисты стали чаще попадать в страшные аварии
ВТБ запускает автомобильный маркетплейс
В Ставрополе предпринимательница с долгом в 3 млн сбежала от следствия
На Ставрополье стало больше аварий с участием таксистов-нелегалов
Власти Чечни раскритиковали "двуличный народ", смеющийся с карикатуры на Кадырова
ГИБДД в метель и гололед просит ставропольских водителей остаться дома
Ставрополец женился в 91 год
Экс-начальник полиции на Ставрополье "отмазал" знакомого водителя
Cтавропольские полицейские получили условные сроки за "крышевание" бизнеса
Ставрополец украл ребенка-пешехода с трассы