Среднюю сумму взятки чиновникам назвали в СКФО

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:04:33+03:00

Всего за год было зафиксировано 244 случаев получения взяток чиновниками

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244 факта получения взятки зафиксировали в прошлом году в СКФО среди различных эшелонов власти, сообщил на итоговом совещании начальник ГУ МВД России по округу Сергей Бачурин.

Средняя сумма полученного «вознаграждения» среди чиновников Северного Кавказа составила 245 тысяч рублей.

Общее число коррупционных преступлений в прошлом году на территории округа подошло к 2 тысячам.

К уголовной ответственности привлечено 1 тыс. 14 человек, среди них и экс-сотрудники Минтруда и соцзащиты Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU