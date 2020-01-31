Участника картеля, обогатившегося на сотни миллионов, осудят в Ставрополе

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:44:41+03:00

Он вместе с другой фирмой выиграл электронные аукционы на строительство спортивных объектов

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Экс-директора ООО «Инженер» на Ставрополья будут судить как участника картеля. Как сообщает краевая прокуратура, бизнесмен вместе с «Кавказстройинвест» в сговоре заработал почти 400 млн рублей на электронных аукционах. Они выигрывали заказ на строительство спортобъектов в Ставрополе и Новоалександровске. Заказчиком выступило министерство строительства и транспорта региона.

Материалы дела об ограничении конкуренции переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU