Участника картеля, обогатившегося на сотни миллионов, осудят в Ставрополе
Он вместе с другой фирмой выиграл электронные аукционы на строительство спортивных объектов
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Экс-директора ООО «Инженер» на Ставрополья будут судить как участника картеля. Как сообщает краевая прокуратура, бизнесмен вместе с «Кавказстройинвест» в сговоре заработал почти 400 млн рублей на электронных аукционах. Они выигрывали заказ на строительство спортобъектов в Ставрополе и Новоалександровске. Заказчиком выступило министерство строительства и транспорта региона.
Материалы дела об ограничении конкуренции переданы в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU