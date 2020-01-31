2020-01-31T15:45:12+03:00
Происшествия

Полицейские заставили мужчину подбросить другу наркотики в КБР

Потерпевшему угрожали преследованием
Варвара АНТОНОВА
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Следователи из Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело против полицейских. Их подозревают в нарушении первой части 286 статьи и четвертой части 303 статьи УК РФ, передает пресс-служба Следственного комитета по республике.

Как выяснило следствие, в октябре 2019 года, чтобы повысить показатели, сотрудники отделения МВД России по Эльбрусскому району заставили мужчину подкинуть наркотики своему другу. Если бы он отказался выполнять задуманное полицейскими, то его бы преследовали.

Для осуществления плана мужчина повел друга выпивать около города Тырныауз, на пойме реки. Незаметно он сорвал листья дикой конопли и подбросил их в сумку приятеля. После этого полицейские задержали пьяного гражданина.

- Потерпевший незамедлительно обратился с заявлением о совершении в отношении него преступления в территориальный отдел СУ СК РФ по КБР. Проведенными следственными мероприятиями, были установлены реальные обстоятельства произошедшего, - сказано в сообщении Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Среди подозреваемых заместитель начальника ОУР ОМВД России по Эльбрусскому району и оперуполномоченный названного подразделения. Следователи просили заключить их под стражу, но суд назначил только домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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