2020-02-03T14:30:43+03:00
Происшествия

Появились результаты четвертого ставропольца с подозрением на коронавирус

Всех пациентов с признаками инфекции и их 16 знакомых врачи отпустили
Антон ШАПОВАЛОВ
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Ставрополью коронавирус пока не страшен, уверен Александр БобловСтаврополью коронавирус пока не страшен, уверен Александр БобловФото: REUTERS
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Закончилась проверка четверых жителей Ставропольского края, у которых были симптомы коронавируса. Об этом "КП - Северный Кавказ" сообщил главный врач Ставропольской краевой инфекционной больницы Александр Боблов.

Грозит ли коронавирус Ставрополью?

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Как установила проверка, пациенты больны обычной простудой, а это значит, на Ставрополье коронавируса нет. Всех их выписаны из больницы, они проходят курс лечения от ОРВИ. 16 человек, которые были под наблюдением врачей из-за контакта с проверяемыми, исключили из списка "потенциальных носителей".

- Новых пациентов с подозрением на коронавирус пока что нет. Вирусное и грипп идут. Люди, живущие в крае, не могут заразиться болезнью здесь. Кто поедет в Китай, тот и может проконтактировать с инфекцией, - говорит "Комсомолке" Александр Боблов.

Напомним, 30 января четырех жителей Ставрополья госпитализировали с подозрением на коронавирус. Еще 16 человек попали под наблюдения из-за контакта с ними.

- Каждого прилетающего в аэропорты КМВ и Ставрополя проверяют с помощью теплометрических приборов, ведь первый симптом — повышенная температура. В этом случае их сразу госпитализируют в специальных защитных боксах, - сказал нашему корреспонденту главврач краевой инфекционной больницы.

Александр Боблов

Александр Боблов

Ранее жителям Ставрополья приходили сообщения о том, что в регионе зафиксировано первый случай заражения коронавирусом. Заболевший якобы подхватил инфекцию от китайцев на пятигорском рынке. Разоблачать миф пришлось сотрудникам местного Минздрава.

А в понедельник, 3 февраля, появилась новость о том, что рейс, прибывший в международный аэропорт Минвод, не хотели выпускать. Авторы поста говорили о больном коронавирусом, но эту информацию в Минздраве не подтвердили.

- Как отличить обычный вирус от коронавируса? На данный момент в этом помогает эпидемиологический анамнез, — говорит Боблов. — Если вы не были в последнее время в Китае, не контактировали с зараженными, то у вас просто физически его не может быть. Волноваться и беспокоится не стоит.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU

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