После снегопада в Ставропольском крае пойдет дождь

31 Янв. 2020 2020-01-31T19:11:48+03:00

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После снегопада Ставрополье ждет оттепель. Уже завтра, передают синоптики, в регионе дневная температура доберется до 6 градусов выше нуля. В Ставрополе обещают +2...+4. В Изобильном, Георгиевске, Ипатово +5. В Буденновске 6 тепла. В городах Кавказских Минеральных вод от 2 до 5 градусов со знаком плюс. В субботу будет преимущественно без осадков. А вот в воскресенье на Ставрополье, включая краевой центр, передают небольшой дождь. В регионе прогнозируют от 3 до 8 градусов тепла. В Ставрополе +5...+7.

ИСТОЧНИК KP.RU