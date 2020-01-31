2020-01-31T19:11:48+03:00
Общество

После снегопада в Ставропольском крае пойдет дождь

Уже в воскресенье, 2 февраля, погода из зимней станет весенней
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

После снегопада Ставрополье ждет оттепель. Уже завтра, передают синоптики, в регионе дневная температура доберется до 6 градусов выше нуля. В Ставрополе обещают +2...+4. В Изобильном, Георгиевске, Ипатово +5. В Буденновске 6 тепла. В городах Кавказских Минеральных вод от 2 до 5 градусов со знаком плюс. В субботу будет преимущественно без осадков. А вот в воскресенье на Ставрополье, включая краевой центр, передают небольшой дождь. В регионе прогнозируют от 3 до 8 градусов тепла. В Ставрополе +5...+7.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье расследуют гибель 5-классника после падения в школе
После снегопада в Ставропольском крае пойдет дождь
Чеченский внук Аллы Пугачевой выступил с политическим протестом в Лондоне
Путин оценил идею создания велотерренкура на КМВ
Полицейские заставили мужчину подбросить другу наркотики в КБР
Участника картеля, обогатившегося на сотни миллионов, осудят в Ставрополе
Среднюю сумму взятки чиновникам назвали в СКФО
На Северном Кавказе снизилось количество экстремистских преступлений
Ставропольский космонавт на МКС приступил к эксперименту "Терминатор"
Невинномысску не хватает земли для инвестпроектов
Начальника полиции на Ставрополье уволят за приказ отпустить пьяного водителя
На Ставрополье пьяные таксисты стали чаще попадать в страшные аварии
ВТБ запускает автомобильный маркетплейс
В Ставрополе предпринимательница с долгом в 3 млн сбежала от следствия
На Ставрополье стало больше аварий с участием таксистов-нелегалов
Власти Чечни раскритиковали "двуличный народ", смеющийся с карикатуры на Кадырова
ГИБДД в метель и гололед просит ставропольских водителей остаться дома
Ставрополец женился в 91 год
Экс-начальник полиции на Ставрополье "отмазал" знакомого водителя
Cтавропольские полицейские получили условные сроки за "крышевание" бизнеса
Ставрополец украл ребенка-пешехода с трассы