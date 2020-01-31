На Ставрополье расследуют гибель 5-классника после падения в школе

31 Янв. 2020 2020-01-31T19:38:13+03:00

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В Пятигорске (Ставропольский край) расследуют гибель 11-летнего мальчика, упавшего в лицее №15 с 3 этажа на лестничную клетку 2-го. Дело завели по статье "халатность". Основная версия следствия: за мальчиком недосмотрели педагоги.

- По основной версии, смерть ребенка стала возможной вследствие необеспечения должностными лицами лицея достаточного присмотра за обучающимися, - прокомментировали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР СК.

Уточним, что ребенок упал во вторник, 28 января, но скончался через 3 дня.

Как утверждает мама одной из учениц указанного лицея, около получаса мальчик пролежал в крови до приезда скорой. И жалобы ребенка на плохое самочувствие, со слов детей, педагог не воспринял всерьез.

- Мальчика госпитализировали в ЦБ №1 Пятигорска, где провели операцию. Гематому удалили. Сделали все как надо. Вчера малыша госпитализировали в Ессентуки, детскую реанимацию. Сегодня он покинул нас, - рассказывает Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU