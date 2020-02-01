В Георгиевске потребовали прекратить травлю мэра после секс-скандала

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:18:23+03:00

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Бизнесмены и общественники Георгиевска потребовали прекратить травлю мэра города Максима Клетина после секс-скандала с видеозаписями сомнительного содержания. Они создали новую петицию в защиту градоначальника.

Авторы заявления заявляют, что не верят тому потоку грязи, который вылился на Клетина и призывают прекратить информационные вбросы. Под документом стоит уже более 30 подписей, в том числе с его посылом согласились владелица одного из крупнейших производителей колбас Ставрополья София Новрадова, глава местного «Союза десантников» Александр Титоренко и почётный гражданин города и известный врач Николай Худик.

Отметим, что на сайте Change.org есть и петиция, поддерживающая другую точку зрения. Часть местных жителей возмущены тем, что «мэр с запятнанной репутацией» остаётся у руля. Напомним, что на скандальных видео и скриншотах переписки человек, внешне похожий на Клетина называет себя «приличной принцессой» и предлагает секс-услуги мужчинам.

Кроме того, в отношении Клетина ведётся проверка. Бывшая сотрудница утверждает, что мэр якобы «принуждал её дочь к сожительству и интимной связи» и требует возбудить дело по статье «Угроза убийством».

ИСТОЧНИК KP.RU