Тарифы на вывоз мусора выросли на Ставрополье

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:59:39+03:00

Для каждого населённого пункта установлены свои новые цены

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Региональный оператор, занимающийся вывозом мусора и утилизацией бытовых отходов «Эко-Сити» сообщил о росте тарифов. Подробную информацию «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе оператора.

— С 1 января 2020 года согласно постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края установлен новый единый предельный тариф на услугу регионального оператора ООО «Эко-Сити». Это 654,73 рублей за 1 кубический метр. В связи с этим, изменился размер платы за услугу, — говорится в сообщении.

Новые цены установлены отдельно для каждого города и округа. Так, в Ставрополе жильцы многоквартирных домов будут платить 124,3 рублей, а жители частного сектора 152,77 рублей.

Список тарифов для остальных населённых пунктов:

Административные центры (Дивное, Грачевка, Изобильный, Ипатово, Новоалександровск, Светлоград, Донское, Летняя Ставка): - 103,66 руб. для многоквартирных домов (МКД) - 125,49 руб. для индивидуального жилищного строительства (ИЖС)

Красногвардейское: -103,66 руб. для многоквартирных домов (МКД) - 112 руб. для индивидуального жилищного строительства (ИЖС)

Городские населенные пункты (Рыздвяный, Солнечнодольск): - 103,66 руб. для многоквартирных домов (МКД) - 125,49 руб. для индивидуального жилищного строительства (ИЖС)

Села до 10 тыс.: - 87,29 руб. для многоквартирных домов (МКД) - 81,84 руб. для индивидуального жилищного строительства (ИЖС)

Села более 10 тыс. (Надежда): - 103,66 руб. для многоквартирных домов (МКД) - 125,49 руб. для индивидуального жилищного строительства (ИЖС)

г. Михайловск: - 103,66 руб. для многоквартирных домов (МКД) - 125,49 руб. для индивидуального жилищного строительства (ИЖС)

Шпаковский район: - 87,29 руб. для многоквартирных домов (МКД) - 81,84 руб. для индивидуального жилищного строительства (ИЖС)

ИСТОЧНИК KP.RU