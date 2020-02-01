Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии на территории КБР

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:27:51+03:00

Причиной ДТП предварительно стал немотивированный выезд на встречную полосу

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Один погибший, четверо пострадавших, среди которых ребёнок — в Кабардино-Балкарии столкнулись «Приора» и «Самара». По данным пресс-службы УГИБДД МВД региона, предварительной причиной считается немотивированный выезд на «встречку».

Нехарактерно, что смертельная авария произошла на улицах города. В пятницу в Чегеме 36-летний водитель выехал на встречную полосу без видимого повода. В результате столкновения нарушитель погиб.

Четверо пассажиров «Самары» получили повреждения разной степени тяжести. Среди пострадавших 13-летний мальчик. Полиция проводит расследование по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU