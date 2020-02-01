Известный скрипач снял клип в небе над Железноводском

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:01:01+03:00

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Известный украинский скрипач Артём Реутов снял музыкальный клип «Звездное небо» в небе над Железноводском. Музыкант поднялся в воздух на аэростате, сообщили «КП - Северный Кавказ» в городской администрации.

Артём Реутов прибыл на Ставрополье специально для съёмок уникального видео из Липецка. На кадрах видео запечатлены знаменитые ставропольские пейзажи: горы Железная, Медовая и Развалка.

Видео можно посмотреть на YouTube автора, однако сообщается, что вскоре ролик покажут по ТВ.

Dance of the souls (Aerostat version) - Artem Reutov 2020.Музыка : Артем Реутов

ИСТОЧНИК KP.RU