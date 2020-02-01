Известный скрипач снял клип в небе над Железноводском
Известный украинский скрипач Артём Реутов снял музыкальный клип «Звездное небо» в небе над Железноводском. Музыкант поднялся в воздух на аэростате, сообщили «КП - Северный Кавказ» в городской администрации.
Артём Реутов прибыл на Ставрополье специально для съёмок уникального видео из Липецка. На кадрах видео запечатлены знаменитые ставропольские пейзажи: горы Железная, Медовая и Развалка.
Видео можно посмотреть на YouTube автора, однако сообщается, что вскоре ролик покажут по ТВ.
Dance of the souls (Aerostat version) - Artem Reutov 2020.Музыка : Артем Реутов
ИСТОЧНИК KP.RU