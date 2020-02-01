2020-02-01T15:57:02+03:00
Происшествия

Чеченского блогера нашли мёртвым во Франции

Рассмтаривается версия об убийстве
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Франции мёртвым найден чеченский блогер Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый. Тело мужчины обнаружили в номере отеля Coq Hardi. Комната была снята на одну ночь на 30 января.

Как сообщает издание La Voix Du Nord, обнаруживший погибшего сотрудник отеля нашёл рядом с телом нож. Сейчас полиция рассматривает версию об убийстве. Имя Алиева пока официальными источниками не раскрывается. Идёт расследование, направленное на раскрытие личности и задержание убийцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24