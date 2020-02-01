Чеченского блогера нашли мёртвым во Франции

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:57:02+03:00

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Во Франции мёртвым найден чеченский блогер Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый. Тело мужчины обнаружили в номере отеля Coq Hardi. Комната была снята на одну ночь на 30 января.

Как сообщает издание La Voix Du Nord, обнаруживший погибшего сотрудник отеля нашёл рядом с телом нож. Сейчас полиция рассматривает версию об убийстве. Имя Алиева пока официальными источниками не раскрывается. Идёт расследование, направленное на раскрытие личности и задержание убийцы.

ИСТОЧНИК KP.RU