Таксист обокрал 91-летнюю пенсионерку на Ставрополье

1 Февр. 2020 2020-02-01T17:57:11+03:00

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На Ставрополье полиция расследует дело о краже у 91-летней пенсионерки. Старушка ехала в такси и забыла свой кошелёк на сидении, когда расплачивалась с водителем. Мужчина обнаружил потерю, но решил присвоить все деньги себе.

— Позже женщина обнаружила пропажу кошелька и обратилась в полицию. Она рассказала, что кошелёк пропал после поездки. Водителя быстро нашли, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе МВД.

Выяснилось, что мужчина знал о том, что деньги принадлежат старушке, но решил их себе присвоить, что приравнивается к краже. В настоящий момент таксист находится под следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU