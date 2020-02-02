Жительница Ставрополья пойдет под суд за фиктивную регистрацию иностранцев
На Ставрополье привлекли к уголовной ответственности жительницу села Дивное. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД СК, женщина фиктивно прописала ем доме 4 иностранцев из стран ближнего зарубежья. По факту мигранты там не проживали.
- Ранее сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Апанасенковскому району в ходе проводимой работы выявлен факт нарушения миграционного законодательства, - добавляют в ведомстве. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Апанасенковский районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU