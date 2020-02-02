2020-02-02T11:00:38+03:00
Происшествия

Жительница Ставрополья пойдет под суд за фиктивную регистрацию иностранцев

Женщина живет в селе Дивное
Евгения СОКОРЕВА
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На Ставрополье привлекли к уголовной ответственности жительницу села Дивное. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД СК, женщина фиктивно прописала ем доме 4 иностранцев из стран ближнего зарубежья. По факту мигранты там не проживали.

- Ранее сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по Апанасенковскому району в ходе проводимой работы выявлен факт нарушения миграционного законодательства, - добавляют в ведомстве. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Апанасенковский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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