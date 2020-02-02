2020-02-02T13:00:25+03:00
Происшествия

Авария с "ГАЗелью" в КБР: 11 человек пострадали, один - погиб

ДТП произошло ночью с участием "Лады"
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: МВД КБРФото: МВД КБР
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В Кабардино-Балкарии 2 февраля в полночь произошла авария на 12 км трассы "Аргудан - Александровская". Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в МВД республики, "Лада-Гранта" столкнулась с "ГАЗелью".

- По предварительным данным, 46-летний водитель"Лады" совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с пассажирским транспортом под управлением 59-летнего жителя города Терек.

В ДТП погиб водитель легковушки. Еще до приезда медиков. А водитель "ГАЗели" и 11 пассажиров, включая двоих несовершеннолетних, получили травмы разной степени тяжести.

Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

- Предварительно установлено, что водитель пассажирского транспорта осуществлял частную поездку, - добавили полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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