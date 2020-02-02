Максимальный прирост населения в России зафиксировали на Северном Кавказе

2 Февр. 2020 2020-02-02T13:45:33+03:00

За год цифра выросла на 62 тысячи

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Аналитики составили список регионов России с максимальной прибылью и убылью населения за 2019 год. Оказывается, на Северном Кавказе численность увеличилась на 26 тысячи человек. Это рекорд по стране. Далее следуют Центральный (61,4 тыс), Южный (11,6 тыс), Уральский (10,4 тыс) и Северо-Западный федеральный округ (5,2 тыс).

А вот наибольшая убыль зафиксирована в Приволжском (110,8 тысяч человек), Сибирском (54,2 тысяч) и Дальневосточном (21,3 тысяч) федеральных округах.

Приводит данные "Российская газета" со ссылкой на Росстат.

ИСТОЧНИК KP.RU